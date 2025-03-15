Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesiyle başlatılan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ne” başta çeyiz paketi olmak üzere destek oluyor. Büyükşehir’in çeyiz desteği verdiği ilk çiftler, Başkan Büyükakın’ın Gebze’de kıydığı nikâhla dünya evine girdi. Gelin arabası ise yerli ve milli aracımız TOGG oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesiyle başlatılan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi”, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kocaeli’de büyük ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen projeye 2024 yılında Kocaeli’nden başvuran 14 bin 726 çift, dünya evine girdi. Büyükşehir Belediyesi belirlenen şartları taşıyan çiftlere “Çeyiz Destek Paketi” ve diğer pek çok ihtiyacında yardımcı oluyor.

İLK NİKÂHLARI BAŞKAN BÜYÜKAKIN KIYDI

“Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi”, hem aileyi kurmayı kolaylaştırıyor hem de maddi anlamda genç çiftlere destek oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin çeyiz desteği verdiği ilk çiftler Gebze’de düzenlenen törenle dünya evine girdi. Fatma Çamtepe ve Sergen Güven ile Hacer Dinç ve Sezer Şahin çiftlerinin nikâhını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı. Genç çiftlerin nikâh şahitliklerini ise Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya üstlendi. Aile ve yakınlarının katıldığı nikah merasiminde genç çiftlere Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın tarafından hediyeler verildi. Proje kapsamında Elanur İpek Özkaya ve Bahtiyar Saray da yine Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile hayatını birleştirdi. Mutluluk ve heyecanın paylaşıldığı nikâh gününde gelin arabası yerli ve milli aracımız TOGG oldu.

“AİLE KURUMLARINI HEP BERABER KURALIM”

Nikah merasiminde genç çiftlere evlilik cüzdanını verirken bir konuşma yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Çiftlerin mutluluk içerisinde uzun yıllar aynı yastıkta kocamalarını, yaşlanmalarını ve ömür sürmelerini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde devletimiz, evliliğin desteklenmesi ve aile birliklerinin kurulması noktasında bir çalışma yürütüyor. Bizler de devletimizin bu projesi ile gençlerimizin yanında olmak istedik. Yeter ki gençlerimizin evlenmelerini destekleyebilelim. Çok ihtiyacımız olan aile birliğini ve aile kurumlarını hep beraber kuralım. Güçlendirelim, yaşatalım. Bu anlamda çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

“PIRIL PIRIL YUVANIZ OLSUN”

Evlenen çiftlere güzel nasihatlerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ise, “Allah ellerinizi bu dünyada da ahirette de birbirinden ayırmasın. Hayatımız sadece bu dünyadan ibaret değil. Hem burası var hem de ahireti var. Ahiret yurdunda da bu evlilik sizin mutluluğunuza vesile olsun. Öyle bir güzel yuvanız olsun ki, aynı Peygamberimiz Hz. Muhammet ile Hz. Hatice’nin, Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın, Hz. Adem ile Havva’nınkine benzesin. Tertemiz ve pırıl pırıl bir yuvanız olsun. Böyle sizler gibi pırıl pırıl yavrularla yuvanız şenlensin. Çok sayıda evladınız olsun. İnşallah onların da sizin de bahtınız yolu açık olsun” şeklinde konuştu.

“RABBİM EN AZ 3 EVLAT NASİP ETSİN”

Genç çiftleri tebrik ederek konuşmasına başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “Helal süt emmiş hayırlı evlatlar yetiştirin. Siz de bayrağı onlara verin. Çünkü bunu yapmazsak o zaman vatan, bayrak, toprak veya devlet konuşulmaz hale gelir. O yüzden rabbim bir tane anne için, bir tane baba için. Bir tane de vatanımız için en az 3 tane evlat nasip etsin” ifadelerini kullandı.

ÇEYİZ DESTEK PAKETİ HEDİYE EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl 2 bin çeyiz paketinin evlenen çiftlere verilmesi planlanıyor. İçerisinde TV, buzdolabı, çamaşır makinesi ve set üstü ocağın bulunduğu “Çeyiz Destek Paketi” evlenen çiftlere Büyükşehir tarafından hediye ediliyor.

BU PROJEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nden T.C. vatandaşı ve Türkiye’de ikamet edenler, başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olup, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmayanlar, evlenecek çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmayanlar, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olanlar ve bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerinde katılmayı taahhüt etmiş olanlar faydalanabilirler. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ne başvurmak isteyen gençler, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz krediden yararlanabiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor.