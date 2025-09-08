AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, yapımı tamamlanan Kızıltepe İlçe Stadyumu’nu inceledi. TFF standartlarına uygun 2 bin kişilik tribün, modern soyunma odaları, VIP salonu ve aydınlatma sistemiyle hizmete giren stadyum, Mardinspor’un maçlarına ev sahipliği yapacak.MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Mardin İl Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik ve AK Parti heyetiyle birlikte, Kızıltepe ilçesinde yeni tamamlanan Kızıltepe İlçe Stadyumu’nda incelemelerde bulundu. Milletvekili Kılıç, yıllardır süregelen saha sorununu çözen bu modern tesisin tamamlanmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Kızıltepe İlçe Stadyumu'nun 2 bin kişilik modern tribünleri, TFF standartlarına uygun zemini, aydınlatması, soyunma odaları ve VIP salonuyla 2. Lig takımlarının bile rahatlıkla kullanabileceği bir tesis olduğunu belirten Kılıç, "Bu stadyum, Kızıltepe’mize ve gençlerimize hayırlı olsun. Mardinspor, lig maçlarını ve antrenmanlarını burada gerçekleştirebilecek” dedi.

MARDİNSPOR’A DESTEK VE GENÇLİK YATIRIMLARI

Mardinspor’un, 21 Kasım Şehir Stadyumu’nun yenileme çalışmaları tamamlanana kadar maçlarını Kızıltepe İlçe Stadyumu’nda oynayabileceğini söyleyen Milletvekili Kılıç, “Geçtiğimiz sezon büyük başarılara imza atan Mardinspor’a bu sezonda güveniyoruz ve başarılar diliyoruz. Halkımızı maçları izlemek için stadyuma davet ediyoruz” diye konuştu. Kılıç, stadyumun yanındaki bin 500 kişilik kapalı spor salonu ve Kızıltepe TOKİ’de inşa edilen 2500 kişilik uluslararası standartlara uygun spor salonuyla gençlere yönelik yatırımların devam ettiğini vurguladı.

Tesislerin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımıza, il ve ilçe müdürlerimize ve tüm katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.