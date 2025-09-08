Nitelikli küresel (ABD dışı) yatırımcılar için mevcut olan Ondo, küresel yatırımcılar için ABD pazarlarına açılan en büyük kapılardan biri haline gelmekte. Ondo Global Markets, ABD hisse senetleri ve ETF'lerine 7/24 zincirleme erişim imkanı sunuyor.PRNewswire / NEW YORK (İGFA) - Tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarının liderleri Ondo Finance ve Ondo Foundation, bugün ABD dışındaki yatırımcıların Ethereum üzerinde 100'den fazla tokenlaştırılmış ABD hisse senedi ve ETF'ye sorunsuz bir şekilde erişebilmelerini sağlayan Ondo Global Markets'in lansmanını duyurdu ve yılsonuna kadar yüzlerce kişiye daha ölçeklendirme planları için kolları sıvadı. Şu anda Asya-Pasifik, Afrika ve Latin Amerika'daki uygun yatırımcılar için mevcut olan Ondo Global Markets, ABD piyasalarına küresel erişim için en büyük ağ geçitlerinden biri konumunda.

Şu anda Ethereum üzerinde canlı olarak hizmet veren ve yakında BNB Chain, Solana ve Ondo Chain'e de genişleyecek olan Ondo Global Markets, demokratikleştirilmiş finansal erişimde yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki ABD'li olmayan perakende ve kurumsal kullanıcılar, geleneksel borsa likiditesine erişimle (yargı yetkisi ve diğer kısıtlamalara tabi olarak) haftanın 5 günü, günün 24 saati tokenize edilmiş ABD hisse senetlerini ve ETF'lerini anında basabilir ve kullanabilir.

Varlıklar, ABD hisse senetlerinin ve ETF'lerin toplam ekonomik getirisine maruz kalmayı sağlar ve bir veya daha fazla ABD'de kayıtlı aracı kurumda tutulan bu varlıklar ve nakit transferi ile tamamen desteklenir ve güvence altına alınır. Sabit coinlerin başarısı üzerine inşa edilen Global Markets, erişilebilirlik için tasarlanmıştır ve yatırımcılara tokenize edilmiş hisse senetlerini zincir içi uygulamaları arasında transfer etme olanağı sunar.

Ondo tokenize hisse senetleri, Bitget Wallet, Trust Wallet, OKX Wallet, Gate, Chainlink, Blockchain.com, MEXC, LBank, 1inch, CoW Protocol, Alpaca, LayerZero, Morpho, Gauntlet, BitGo, Fireblocks, Ledger Live, Zodia, CoinGecko, CoinMarketCap, RWA.xyz ve daha fazlası dahil olmak üzere önde gelen kripto cüzdanları, borsalar, protokoller ve altyapı sağlayıcıları tarafından desteklenmektedir.

"Ondo Global Markets finansal erişimde çığır açıyor" dedi, Nathan Allman, Ondo Finance'in Kurucusu ve CEO'su. "Küresel yatırımcılar artık zincir üzerindeki en geniş transfer edilebilir tokenize ABD hisse senedi ve ETF seçeneklerine erişebilir. Sabit coinlerin ABD dolarını zincir üzerine taşıyarak ihraç ettiğini gördük. Şimdi Ondo Global Markets aynı şeyi ABD menkul kıymetleri için yapıyor."

ABD PAZARLARINA YÖNELİK ENGELLERİN AŞILMASI

Küresel yatırımcılar, yüksek ücretler, sınırlı erişim, transfer sürtüşmeleri, platform parçalanması ve coğrafi kısıtlamalar nedeniyle tarihsel olarak 64 trilyon dolarlık ABD menkul kıymet piyasalarına erişimde engellerle karşılaşmış ve milyonlarca kişiyi sermaye piyasalarından uzak tutmuştur. Ondo bu sınırlamaları aşıyor:

100+ Canlı Varlık – Önde gelen tokenize hisse senetleri ve ETF'ler artık kullanılabilir

– Önde gelen tokenize hisse senetleri ve ETF'ler artık kullanılabilir 7/24 Transfer Edilebilir – Tokenleştirilmiş hisse senetleri ve ETF'ler 7/24/365 eşler arası transfer edilebilir

– Tokenleştirilmiş hisse senetleri ve ETF'ler 7/24/365 eşler arası transfer edilebilir Derin Likidite – Global Markets, incir üzerindeki yatırımcılara geleneksel borsa likiditesine erişim sağlar

– Global Markets, incir üzerindeki yatırımcılara geleneksel borsa likiditesine erişim sağlar DeFi'de Güvenli Bir Şekilde Kullanılır - Ondo tokenize hisse senetleri, Chainlink'in güvenilir varlık fiyat verileri için resmi oracle platformu olarak hizmet vermesiyle, sabit coin benzeri kolaylık ve otomasyonla DeFi'ye entegre olur.

- Ondo tokenize hisse senetleri, Chainlink'in güvenilir varlık fiyat verileri için resmi oracle platformu olarak hizmet vermesiyle, sabit coin benzeri kolaylık ve otomasyonla DeFi'ye entegre olur. Güvenli Destek – Ondo tokenize hisse senetleri, bir veya daha fazla ABD'de kayıtlı aracı kurumda tutulan ABD hisse senetleri ve ETF'leri ile tamamen desteklenir, güvence altına alınır ve nakit olarak aktarılır

– Ondo tokenize hisse senetleri, bir veya daha fazla ABD'de kayıtlı aracı kurumda tutulan ABD hisse senetleri ve ETF'leri ile tamamen desteklenir, güvence altına alınır ve nakit olarak aktarılır Ethereum'da Canlı – LayerZero tarafından desteklenen birlikte çalışabilirlik özelliği ile çok yakında Solana ve BNB Chain desteği ile tokenize edilmiş ABD hisse senetlerini Ethereum'a geniş ölçekte getiren ilk platform

Ondo Global Markets hakkında daha fazla bilgi için lütfen ondo.finance/global-markets adresini ziyaret edin.

ONDO FINANCE HAKKINDA

Ondo bir blok zinciri teknoloji şirketidir. Misyonu, finansal piyasaları zincir üzerine taşıyan platformlar, varlıklar ve altyapı oluşturarak açık ekonomiye geçişi hızlandırmaktır. Daha fazla bilgi için https://ondo.finance adresini ziyaret edebilirsiniz.

ONDO FOUNDATION HAKKINDA

Ondo Foundation, Cayman Adaları'nda bulunan bir vakıf şirketidir ve misyonu, kurumsal düzeyde finansal ürün ve hizmetler sunarak finansal kapsayıcılık ve piyasa verimliliği alanında yeni bir çağ başlatmaktır. Daha fazla bilgi için https://ondo.foundation adresini ziyaret edin.

NOT: Ondo Global Markets tokenları (Ondo tokenlaştırılmış hisse senetleri ve Ondo tokenlaştırılmış ETF'ler dahil) ("Tokenlar") Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık'ta yalnızca nitelikli yatırımcılara, İsviçre'de ise yalnızca profesyonel müşterilere sunulmakta ve satılmaktadır. Tokenlar, ABD Menkul Kıymetler Kanunu'nun 1933 tarihli ve değiştirilmiş hali ("Kanun") veya başka herhangi bir yargı yetkisinin menkul kıymetler veya finansal araçlar kanunları kapsamında tescil edilmemiştir. Tokenlar, Kanun kapsamında tescil edilmedikçe veya tescil gerekliliklerinden muafiyet sağlanmadıkça, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya ABD'li kişilere teklif edilemez veya satılamaz. Diğer yargı bölgelerine dayalı yasaklar ve kısıtlamalar geçerlidir. Ayrıntılar için https://docs.ondo.finance/ondo-global-markets/eligibility adresine bakınız. Tokenları ihraç eden kuruluş, Avrupa Ekonomik Alanında bir Alternatif Yatırım Fonu veya Devredilebilir Menkul Kıymetlere Kolektif Yatırım Girişimi olarak veya 1940 tarihli ABD Yatırım Şirketleri Kanunu'nun değiştirilmiş hali uyarınca veya başka herhangi bir yargı yetkisinin menkul kıymetler veya finansal araçlar kanunları uyarınca bir yatırım şirketi olarak kayıtlı değildir.

Tokenlar, sahiplerine, dayanak varlıklara yatırılan temettülerin değeri (uygulanabilir vergi kesintileri hariç) dahil olmak üzere, halka açık dayanak varlıklarının değerine ekonomik maruz kalma sağlar. Ancak, Token'lar kendi başlarına hisse senedi veya ETF değildir ve sahiplerine ilgili dayanak varlıklarını tutma veya alma hakkı sağlamazlar.

Burada yer alan hiçbir şey, herhangi bir Token'ın satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi niteliğinde değildir. Burada yer alan hiçbir husus yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Token edinmek riskler içerir. Token sahibi, satın alma fiyatının tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere zarara uğrayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların bir göstergesi değildir. Ne Token ihraççısı, ne üyeleri, ne de bunların bağlı kuruluşları ("Token Tarafları") herhangi bir şekilde onaylamamakta, Token Taraflarının hiçbiri, burada atıfta bulunulan üçüncü taraf ürünleri, hizmetleri veya teknolojilerinin kullanımıyla ilgili olarak (ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme garantisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir ve TOKEN TARAFLARININ HİÇBİRİ, BURADA ATIFTA BULUNULAN ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERİNİN, HİZMETLERİNİN VEYA TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK TAŞIMAZ. Ek koşullar geçerlidir. Ayrıntılar için https://docs.ondo.finance/legal/terms-of-service, https://docs.ondo.finance/ondo-global-markets, https://ondo.finance/global-markets ve https://app.ondo.finance adreslerine bakınız.

Bu iletişim, Ondo Finance'in, Ondo Foundation'ın veya Ondo Global Markets'ın gelecekteki finansal performansı, iş stratejileri veya büyüme ve gelişim beklentileri ile ilgili beyanlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ileriye dönük beyanlar içerebilir. Bu beyanlar yönetimin mevcut beklentilerine, tahminlerine, projeksiyonlarına ve inançlarına dayanmaktadır ve gerçek sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek bir dizi riske, belirsizliğe ve varsayıma tabidir. İleriye dönük ifadeler "olabilir", "olacaktır", "olmalıdır", "beklenir", "niyet edilir", "planlanır", "öngörülür", "inanılır", "tahmin edilir", "potansiyel", "devam eder" gibi terimler veya bu terimlerin olumsuz halleri ya da diğer benzer ifadeler kullanılarak tanımlanabilir. Gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlarda öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek faktörler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri içerir: Ondo Finance'in, Ondo Foundation'ın veya Ondo Global Markets'in faaliyetlerini, pazarlarını, ürünlerini, hizmetlerini ve fiyatlarını etkileyen ekonomik, rekabetçi, yasal, resmi ve teknolojik faktörler. Ne Ondo Finance, Ondo Foundation, Ondo Global Markets ne de ilgili iştiraklerinden herhangi biri, yasaların gerektirdiği durumlar haricinde, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle ileriye dönük beyanları güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmez.