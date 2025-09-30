İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun Gürcistan (3), Almanya (2), BAE (2), İsviçre ve Hırvatistan’da yakalandığını duyurdu. Öldürme, uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar gibi suçlardan aranan şüpheliler Türkiye’ye iade edildi. Yerlikaya: “Hangi bültenle aranırsa aransın, suçluları yakalayacağız.”ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Interpol kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun uluslararası operasyonlarla yakalandığını ve Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş Daire Başkanlığı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerini ve kahraman polisleri tebrik etti.

“Organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz” diyen Bakan Yerlikaya, “Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Her zaman olduğu gibi tekrar söylüyorum: ‘Bizden kaçamayacaksınız’” diyerek, Adalet Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Yakalanan şüpheliler ve suçları şöyle: