Keçiören Belediyesi tarafından dünyaca ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 96. yılına özel düzenlenen törenle anıldı.ANKARA (İGFA) - Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 96'ncı yılında anıldı.

Ankara Keçiören'deki anma programı Cengiz Aytmatov Parkı'nda gerçekleştirildi.

Programa Aytmatov'un oğlu Sancarbek Aytmatov, Kırgız Cumhuriyeti Bolu Fahri Konsolosu Atillahan Kurt, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Aibek Akaev, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, büyükelçilik yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı ve Kırgızistan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; Aytmatov'un hayatı, eserleri ve Türk-Kırgız dostluğuna yaptığı katkılar anlatıldı. Kırgız sanatçıların sergiledikleri kopuz dinletisinin ardından Cengiz Aytmatov'un anıtına çelenk ve karanfiller bırakıldı.

AYTMATOV'U DAİMA YAŞATACAĞIZ

Kırgız Cumhuriyeti Bolu Fahri Konsolosu Atillahan Kurt, Türk dünyasının birliğine vurgu yaparak, "Türk dünyası kardeşliğinin yaşatılması adına bu tür programların yapılması, bizlerin birlikteliğini pekiştirmektedir. Dünyanın içinde bulunduğu duruma baktığımızda, sınırlarda savaşlar yaşanıyor, kanlar dökülüyor. Ancak gönüllerde taht kurmuş olan Kırgız yazarımızın dediği gibi, 'Bir insan için en zor şey her gün insan kalabilmektir.' Eserlerinde insan sevgisini işleyen Aytmatov'u ve değerli çalışmalarını inşallah daima yaşatacağız" dedi.

‘TÜRKİYE’DEKİ İNSANLARIN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ, KALPLERİNDEKİ SICAKLIK’

Düzenlenen anma programında yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Cengiz Aytmatov'un oğlu Sancarbek Aytmatov, "Ortak manevi mirasımızı korumak ve yaşatmak için gösterdiğiniz çalışmalar için teşekkür ediyorum. Babam, hayatı boyunca sık sık Türkiye'ye gelirdi. Kendisine bu ülkenin özelliği ne diye sorduğumda, 'Türkiye'deki insanların en büyük özelliği, insanların kalplerindeki sıcaklık' derdi” diye konuştu.

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, "Birçok Türk gencinin vatanseverlik duygularının oluşmasında Cengiz Aytmatov'un ‘Gün Olur Asra Bedel’ ve ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ adlı eserlerinin büyük etkisi olmuş, her genç bu eserlerde kendinden izler bulmuştur" dedi. Sovyet politikalarının gereği Azeri, Özbek, Kırgız, Tatar, Türkmen şeklinde bölünen Türk milletlerinin bugün burada tercümansız anlaşabilmesinin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Zorlu, Türk dünyasının ortak değeri olan yazar Cengiz Aytmatov'un hatırasını yad ederek konuşmasını tamamladı.