Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla üreticilere destek olmaya devam ediyor. Arı üreticilerine yüzde 50 hibe desteği ile kovan desteğinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesinde 220, Soma ilçesinde ise 193 kovanı, düzenlenen törenle arı üreticilerine teslim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri ile üreticilere desteğini sürdürüyor. Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı en az 30 en fazla 120 kovana sahip arı üreticilerine yüzde 50 hibeli Langstroth tipi kovan desteğinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, kovanları üreticilere teslim etti.

Törende Kırkağaç ilçesindeki 22 arıcıya 10’ar adet olmak üzere toplamda 220 kovan, Soma ilçesindeki 19 arıcıya 10’ar adet ayrıca yangında kovanları zarar gören bir arıcıya ise 3 adet olmak üzere toplamda 193 kovan teslim edildi.

Teslim törenine Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kırkağaç CHP İlçe Başkanı Ayhan Düzova, Soma CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat Albayrak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kovan dağıtım törenine katılan Soma Belediyesi Başkanı Sercan Okur, “Bundan birkaç ay önce yüzde 75 hibe ile tohum dağıtımı yapmıştık. Bu günde arıcılık ile uğraşan üreticimize kovan desteğinde bulunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e buradan teşekkür etmek istiyorum. Tarımsal üretimin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenmesi hepimiz için çok önemli ve kıymetli. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem Büyükşehir Belediyesi hem de Soma Belediyesi olarak çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ’de vatandaşlara bereketli bir sezon olmasını ve kovanları alan vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Soma Belediye Başkanı Sercan okurun ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her alanında olduğu gibi arıcılık sektörüne de büyük önem verdiklerini ve desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Usta, “Bugün il genelinde, üreticilerimize yüzde 50 hibe desteğiyle 2 bin adet arı kovanı dağıtıyoruz. Kovanlarımız, sosyal sorumluluk kapsamında Alanya L tipi Cezaevi iş yurdunda ki mahkûmların meslek edindirme katkısı sağlamak amacı ile üretildi. Plastik tabanlı ve polen tuzaklı olan bu kovanlar ayrıca bezir yağı ile yağlanarak daha dayanıklı hale getirilmiştir. Arıcılık sektöründe sadece kovan desteği değil aynı zamanda ana arı yetiştiriciliği, temel arıcılık uygulamaları, polen, arı sütü gibi katma değerli arı ürünlerine yönelik eğitimler de sunarak üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” dedi.