KİGDER, depremde 3 kıymetli öğretmenini kayıp veren Hatay Gaziokulu için kampanya başlattı.KAYSERİ (İGFA) - 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketi, sadece binaları değil, içinde barındırdığı değerleri ve eğitim yuvalarımızı da derinden sarstı. Hatay'da 1982 yılından bu yana eğitim veren Antakya Gazi Ortaokulu, depremde orta seviyede hasar aldı ve öğrencilerimize hayat veren robotik kodlama, zekâ oyunları, fen-matematik, görsel sanatlar, müzik, bilişim teknolojileri, Z Kütüphane ve spor atölyeleri büyük zarar gördü.

Bu süreçte en büyük kayıplarımızdan biri de, okulun eğitim ruhuna katkı sağlayan öğretmenlerimiz oldu. İngilizce öğretmeni Engin Ayazgil, Din Kültürü öğretmeni Melek Akkoç ve Bilişim Teknolojileri öğretmeni Ayfer Öz depremde hayatlarını kaybetti. Ayazgil ile Öz’ün cansız bedenlerine ulaşılamadı. Onların eğitime olan bağlılığını yaşatmak adına, Z Kütüphanesi Engin Ayazgil’in, Zekâ Oyunları Atölyesi Ayfer Öz’ün, Görsel Sanatlar Atölyesi de Melek Akkoç’un adıyla yeniden hayat bulacak.

KİGDER’den yapılan açıklamada, Gazi Ortaokulu’ndaki atölyeler, çocukların yaratıcılığını, analitik düşünme becerilerini, sosyalleşmelerini ve sanatsal yönlerini geliştiren alanlar olduğu belirtilirken, “Güçlendirme çalışmaları tamamlanan okulumuzda bu atölyeleri tekrar kazandırmak, öğrencilerimizin tekrar nitelikli bir eğitim almasını sağlamak için biz de çorbada tuzumuz bulunsun istiyoruz. Bu yüzden Kayseri’nin dinamikleri olarak bir araya geldik ve bir bağış kampanyası başlatıyoruz” dedi