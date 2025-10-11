Kıbrıs’ta yıllardır süren vatandaşlık tartışmaları, son dönemde yeni bir boyut kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Uygulamada öne çıkan bir kolaylık, Kıbrıs doğumlu ebeveyn veya büyükanne-büyükbaba bağlantısı olan ailelerin çocuklarının, Güney Kıbrıs’a yapılan başvurularla çok daha hızlı şekilde vatandaşlık hakkı elde edebilmesi. Bu vatandaşlık, beraberinde Avrupa Birliği (AB) pasaportunu getiriyor ve aileler için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Avukat Özge Özmen Korkut, Kıbrıslı Türklere AB kapılarını açan prosedürün ayrıntıları hakkında şu bilgileri verdi:

KAN BAĞIYLA GELEN HAK

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin vatandaşlık yasası esas olarak “kan bağı” ilkesine dayanıyor. Yani ebeveynlerden biri Kıbrıslı ise çocuk da bu haktan yararlanabiliyor. Başvurular, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen M121 ve M126 formları üzerinden yapılıyor. Özellikle yurtdışında doğan çocuklar için kullanılan M121 formu, en çok tercih edilen yollardan biri.

1974 ÖNCESİ BAĞ UYGULAMADA AVANTAJ SAĞLIYOR

Yasada doğrudan 1974 tarihine atıf bulunmasa da uygulamada özellikle 1974 öncesi Kıbrıs doğumlu bir aile bağına sahip olmak, başvuruların daha hızlı ilerlemesine imkân tanıyor. Kıbrıs’ın yakın tarihinde bu tarih bir dönüm noktası kabul edildiğinden, vatandaşlık başvurularında kolaylık sağlayan bir kriter olarak öne çıkıyor.

TORUNLAR DA FAYDALANABİLİYOR MU?

Vatandaşlık hakkı yalnızca çocuklarla sınırlı değil. Torunlar da bu imkândan yararlanabiliyor; ancak doğrudan başvuru yapmaları mümkün değil. Önce ebeveynin vatandaşlık kaydının yapılması gerekiyor, ardından torun için başvuru süreci başlatılabiliyor. Yani hak, kuşaktan kuşağa aktarılabiliyor, fakat sırayla işleyen bir sistem söz konusu. Bu yönüyle vatandaşlık, adadaki aile bağlarını koruyan ve nesillere yayılan bir avantaj haline geliyor.

NEDEN BU KADAR İLGİ GÖRÜYOR?

Avrupa Birliği vatandaşlığı, aileler için çocuklarının geleceği açısından büyük önem taşıyor. Öğrenim için Avrupa’da daha kolay kabul, sağlık hizmetlerine erişim, farklı ülkelerde çalışma ve serbest dolaşım hakkı, başvuruları cazip hale getiriyor. Son yıllarda bu yönde yapılan başvuruların arttığı, binlerce dosyanın değerlendirme sürecinde olduğu biliniyor.

ADA GENÇLİĞİ İÇİN YENİ KAPILAR

Kıbrıslı Türk aileler açısından bu süreç, sadece bireysel kazanım değil, aynı zamanda toplumsal anlamda da önemli bir adım. Çocukların ve torunların AB vatandaşı olarak yetişmesi, ada gençliği için daha geniş ufukların kapısını aralıyor.

Bugün Kıbrıs’ta vatandaşlık başvuruları, adanın geleceğini ilgilendiren stratejik bir konuya dönüşmüş durumda. Kıbrıs bağı olan aileler için süreç kolaylaşıyor; çocuklar ve torunlar Avrupa pasaportu sayesinde dünya ile daha erken yaşta entegre oluyor.”