Aliağa Belediyesi, vatandaşlarına sunduğu kaliteli, hijyenik ve uygun fiyatlı sosyal tesislerine bir yenisini daha ekledi. Kent merkezinde, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı içerisinde hizmete giren ‘ALBEST Meydan’, sıcak-soğuk içecek çeşitlerinden birbirinden lezzetli yiyeceklere kadar geniş ürün yelpazesiyle Aliağalıların hizmetine açıldı. Modern tasarımı, ferah ortamı ve güler yüzlü personeliyle yeni tesis, Aliağa halkına konforlu ve keyifli bir dinlenme alanı sunuyor.İZMİR (İGFA) - ALBEST Meydan’da hamburger, pizza, makarna, tost, salata çeşitleri ve ızgara köfte gibi her damak tadına hitap eden lezzetler özenle hazırlanarak misafirlere sunuluyor. Vatandaşlar, kaliteli ve lezzetli menü seçeneklerine uygun fiyatlarla ulaşabiliyor. Klasik kahvelerin yanı sıra sıcak-soğuk içecek çeşitleri ile çeşitli meşrubatlar da menüde yer alıyor. Sabah saatlerinde ise sıcak poğaça ve demli çay servisiyle güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal bir ortam sunuluyor. Tesiste hizmet self servis olarak veriliyor.

AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN KEYİFLİ ANLAR

Tesiste yer alan kamelyalar, ailelerin ve arkadaş gruplarının keyifli zaman geçirmesine olanak tanıyor. Ayrıca çocuklar için oluşturulan oyun grubu sayesinde aileler gönül rahatlığıyla dinlenirken minikler güvenli bir ortamda eğlenme fırsatı buluyor.

YEŞİL DOKUYLA UYUMLU MODERN MEKÂN

ALBEST Meydan’ın çevresinde şehrin yeşil dokusuna uygun olarak düzenlenen peyzaj alanları, tesisin modern mimarisiyle uyum içinde doğal ve ferah bir atmosfer oluşturuyor. Bu yönüyle tesis, sadece lezzetli bir durak değil, aynı zamanda şehrin estetik değerine katkı sağlayan bir yaşam alanı niteliği taşıyor.

KİTAPSEVERLER İÇİN KÜLTÜREL BİR KÖŞE

Tesisin içerisinde yer alan kitaplık, kitap tutkunları için keyifli bir köşe oluşturuyor. Aliağa Kent Kitaplığı’na ait seçkin eserlerin yer aldığı bu alan, ziyaretçilere lezzetli içeceklerin eşliğinde kitap okuma imkânı sunuyor. Böylece ALBEST Meydan, sadece bir sosyal buluşma noktası değil, aynı zamanda kitapseverlerin de zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilecekleri kültürel bir ortam haline geliyor.

BAŞKAN SERKAN ACAR: “ALBEST, ARTIK ALİAĞA’NIN MARKASI”

ALBEST markasının Aliağa’da kısa sürede önemli bir yer edindiğini vurgulayan İzmir Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağamızın markası haline gelen ALBEST, yeni tesisiyle tüm halkımıza hizmet vermeye başlıyor. ALBEST Meydan; sıcak-soğuk içecekleri, lezzetli yiyecekleri, tatlıları ve meşhur İzmir kumrusuyla her detayı özenle düşünülerek tasarlandı. Diğer tesislerimizde olduğu gibi burada da vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmak için çalışacağız. ALBEST Meydan’ın Aliağamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.