Geçen yıl 10 Ekim'de komutası Türkiye tarafından devralınan Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevi 11 Ekim’de İtalya’ya devredilecek.ANKARA (İGFA) - NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirilen Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinde 11 Ekim’de devir teslim yapılacak.

Türkiye'nin bir yıldır sürdürdüğü KFOR görevi 11 Ekim'de İtalya’ya devredilecek.

Milli Savunma Bakanlığı:"10 Ekim 2023’te komutasını devraldığımız Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevi 11 Ekim’de İtalya’ya devredilecektir. Ülkemiz; NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için, önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir." pic.twitter.com/kEB2nho4I1— Almira Yavuz (@Almira_Yavuz202) October 3, 2024

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık faaliyet raporunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye'nin NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Tuğamiral Aktürk, bu vesileyle 1 Ekim’de NATO Genel Sekreterliği görevini devralan Mark Rutte’yi kutlarken, Genel Sekreterlik görevini 10 yıl başarıyla yürüten Jens Stoltenberg’e de teşekkür etti.