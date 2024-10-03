Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret etti. Başkan Aydın’a Bursaspor forması hediye eden Enes Çelik, kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.BURSA (İGFA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Oğuzhan Kutlucan, Coşkun Özgel, Murat Hatipoğlu ve Erdinç Doğan’ı makamında ağırladı.

Bursaspor’un bu sezon Enes Çelik başkanlığında çok güzel bir hava yakaladığına dikkat çeken Başkan Aydın, “Enes Başkan, taşın altına elini koyarak son yıllarda zor günler geçiren Bursaspor’un başkanlığı için aday oldu. Başkan seçilmesiyle birlikte de mali ve idari açıdan çok önemli işler yaptı. Transfer tahtasını açarak, kulübe birbirinden önemli oyuncuların katılmasını sağladı. Tüm şehir, Bursaspor için bir kez daha kenetlendi. Sezonun başlamasıyla birlikte, yıllardır hasret kaldığımız galibiyet sevinçlerini yeniden yaşadık. Enes Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin Bursaspor’u yeniden eski ihtişamlı günlerine kavuşturacağına olan inancımız tam. Yolun sonu Süper Lig olacaktır. Bizler her konuda Bursaspor’un ve yönetiminin destekçisiyiz” dedi.

Ziyaretin sonunda Bursaspor Başkanı Enes Çelik de desteklerinden dolayı Başkan Aydın’a teşekkür ederek, isminin yazılı olduğu yeşil beyazlı formayı hediye etti.