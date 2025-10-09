Keşanspor'un genel kurul toplantısında yeni yönetim seçildi. Toplantıda kulübün mali durumu değerlendirildi ve tüm borçların ödendiği açıklandı. Mehmet Yavaş başkanlığındaki yeni yönetim, kulübün başarısı için çalışmalara başlayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Kulübü’nün olağan genel kurulun ikinci toplantısı Keşanspor Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

30 üyenin katıldığı genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Şeref Aldanmaz yaptı. Kulübün yönetim kurulu faaliyetleri ile gelir-gider bütçesi okunurken, raporlar oy çokluğu ile aklandı.

Genel kurulda söz alan başkan adayı Mehmet Yavaş, geçmiş dönemle ilgili bilgi paylaşarak, Keşanspor Düğün Salonu’na ait tüm borcun tamamen ödendiğini ve Keşanspor’dan geri alınan Düğün salonu’nun tekrar Keşanspor’a verildiğini açıkladı.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Konuşmalar sonrasında ardından seçime geçildi.

Yapılan seçimlerde Mehmet Yavaş başkanlığındaki yeni yönetimde; Mehmet Meriç, Murat Arhatır, Mehmet Aydın, Savaş Baş, Ramazan Saltan, Fırat Sıvacı, Umut Çatal, Can Meriç, Kubilay Öztürk ve Murat Topaloğlu görev aldı. Denetim Kurulu ise; İsmail Büyükçelik, Ahmet Hakan Alkan ve Tayfun Karagöz'den oluştu.

Yeni dönemde göreve başlayan yönetim kurulu üyeleri, Keşanspor’un başarısı için çalışmalarına hemen başlayacakları öğrenildi.