Bölgesel Amatör Lig 9.grupta mücadele eden Keşanspor kendi sahasında Sapanca Gençlikspor ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Karşılaşma saat 14.00’te Keşan Atatürk Stadı’nda oynanacak. Keşanspor Başkanı Nevruz Kaldı, oynanacak karşılaşmaya tüm sporseverleri davet ederek, “2 haftadan bu yana aldığımız galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Bu karşılaşmada da tüm taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi
Grupta yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;
Gölcükspor-Kapaklıspor
Gebzespor-Yalovaspor
Karasuspor-Evrensekiz Evrenspor
Ferizlispor 2011-Çayırovaspor
Karamürselspor-Hendekspor
Keşanspor-Sapanca Gençlikspor
Yeşil Yalova FK-Darıca Gençlerbirliği
Tekirdağspor- Bozüyük Vitraspor
Karşılaşmaların tamamı saat 14.00’te başlayacak.