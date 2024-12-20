Edirne'nin Keşan ilçesinde faaliyet gösteren bir nakliyat şirketine ait tırın şoförleriyle birlikte Romanya'da kaybolduğu bildirildi. Şirket yetkililerinin yaptığı şikayet üzerine polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da tır şoförü Romanya da gizemli şekilde kayboldu.

Alınan bilgilere göre, nakliyat şirketinin tır şoförü Y.A., kullandığı tırı Romanya'da bir tır parkına bıraktıktan sonra park işletmesine anahtarlarını teslim ederek ortadan kayboldu.

Şirket yetkilileri, şoförlerle iletişime geçilemediğini ve durumdan oldukça endişeli olduklarını belirtti.

Olayla ilgili olarak Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne başvuruda bulunan şirket yetkisi B.Ö. kaybolan şoförün bulunmasını istedi.

Polis ekipleri, kaybolan şoförü bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Romanya polisiyle de işbirliği yapan ekipler, şoförlerin son görüldüğü yerlerdeki güvenlik kameralarını incelendiği ve çevredekilerden bilgi toplandığı öğrenildi.