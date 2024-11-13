Yunanistan Yüzme Federasyonu tarafından Orestiada’da düzenlenen 10 Yaş Gelişim Şampiyonası’nda dereceye giren Keşanlı öğrenciler, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Minik yüzücüler ülkeye dönüşlerinde Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretre Anafartalar İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Yaman Ergene ve Mehmet Yağız Gürsoy ile Raşit Efendi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Mehmet Uras Engin katıldı.

Başkan Mehmet Özcan, başarılı öğrencilere övgü dolu sözlerle hitap ederken, “Yüzme yarışında dereceye giren Keşanlı evlatlarımızın başarıları bizleri gururlandırdı. Bu çocuklarımızın ileride Türkiye ve dünya çapında başarılar elde edeceğine inanıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum; Allah size uzun ömür versin, ailenize bağışlasın.” dedi.

Başkan Özcan ayrıca, çocukların katılacağı Dedeağaç’taki yarışma için de başarılar dileyerek altın madalya beklediğini belirtti.

Başkan Özcan, öğrencilere satranç takımı hediye etti.