AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, TOKİ konutları, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Diş Hastanesi ile ilgili yaptığı ziyaretlerin ardından yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, Keşan’da devam eden üç önemli kamu yatırımına ilişkin yaptığı ziyaretlerin ardından yazılı bir açıklama yayınladı. TOKİ konutları, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Diş Hastanesi projelerinde gelinen son durumu paylaşan Pekdemir, yatırımların kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti.

TOKİ KONUTLARI KASIM SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Pekdemir, 293 konuttan oluşan TOKİ projesinin inşaatının tamamlandığını, doğalgaz ve altyapı işlemlerinin sorunsuz şekilde bitirildiğini ifade etti. Konutlardaki iç eksikliklerin giderilme sürecinin Kasım ayı sonuna kadar tamamlanacağını belirten Pekdemir, “TOKİ’nin yolları dahi asfaltlanmış durumda. Bu, kurumun halkımıza verdiği önemi gösteriyor” dedi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YENİ BİNAYA TAŞINIYOR

Yeni emniyet binasında da çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Pekdemir, şantiye yetkililerinden alınan bilgiye göre binanın bir ay içinde teslim edileceğini söyledi. Yol ve kanalizasyon altyapısının belediye tarafından tamamlanması gerektiğini vurgulayan Pekdemir, “Belediyemizi bu konuda göreve davet ediyoruz” dedi.

DİŞ HASTANESİ ARALIK SONUNDA HİZMETE GİRECEK

Diş Hastanesi inşaatını da yerinde inceleyen Pekdemir, müteahhit firma yetkililerinin binayı Aralık ayı sonunda teslim edeceklerini ifade ettiğini belirtti. “Keşan’a hayırlı olsun” diyen Pekdemir, yatırımların takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.