Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Davut Ağa Köyü Kümeler mevkisinde tarla yolunda patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, tarla yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan patpat kazaya karıştı. Araçta bulunan Çetin Karakurt isimli vatandaş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.