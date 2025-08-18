Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman ile Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı Alper Karaağaç, 15 Ağustos'tan bu yana pazaryerlerinde POS cihazı kullanımının zorunlu olduğuna dair sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi. Açıklamada, söylentilerin asılsız olduğunu vurgulayan oda başkanları, talebe bağlı olarak POS cihazı kullanımının başlayacağını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da son günlerde esnaf ve vatandaşlar arasında endişe yaratan “POS cihazı zorunluluğu” haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Keşan'da esnaf teşkilatları başkanı Hasan Kocaman ile Alper Karaağaç, “15 Ağustos’tan itibaren pazarda POS cihazı zorunlu olacak” yönündeki paylaşımların esnafı tedirgin ettiğini, ancak böyle bir zorunluluk olmadığını ifade ederek, “Esnaflarımız bu konuda isteksiz” dediler.

TALEBE BAĞLI POS İMKANI

Kredi kartı kullanımındaki artış nedeniyle pazarcı esnaflarından gelen talepler üzerine bazı bankalarla anlaşma yapıldığını kaydeden oda başkanları, 15 Ağustos’tan itibaren POS cihazı almak isteyen pazarcıların bu imkandan yararlanabileceğini açıkladı.

Başkan Karaağaç, “Vatandaşlar nakit taşımayı tercih etmiyor. POS cihazı olmayan esnaf müşteri kaybedebiliyor. Talep edenler artık kredi kartıyla satış yapabilecek” dedi.

Kocaman, POS cihazının zorunlu olmadığını, ancak bu uygulamanın esnafın ekonomik gücünü artırmayı ve marketlerle rekabeti desteklemeyi hedeflediğini vurgulayarak, “Kartla alışverişte fiyat farkı olmayacak. Amacımız, esnafın güçlenmesi ve vatandaşın rahat alışveriş yapması” diye konuştu.