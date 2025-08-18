Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğiyle artan taşkınların sıklığı ve şiddetine karşı Devlet Su İşleri’nin (DSİ) gücünü büyüttüğünü duyurdu. Açıklamada, DSİ envanterine 50 yeni iş makinesinin eklendiği belirtildi.ANKARA (İGFA) - DSİ'den afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik yeni bir adım geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ'nin evanterine 50 yeni iş makinesinin eklendiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, yeni iş makinelerinin afet öncesinde dere yataklarını temizleyerek, afet anında ise hızlı ve etkin müdahale sağlayarak kritik rol oynayacağını ifade etti.

Türkiye genelinde hayata geçirilen barajlar, sulama ve taşkın kontrol sistemleriyle su kaynaklarının güvence altına alındığını vurgulayan Bakan Yumaklı, yeni araçlarla bu mücadelenin daha da güçleneceğini söyledi.