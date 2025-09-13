Edirne’nin Keşan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 2 bin 500 tonluk su deposunda boya çalışması sırasında kimyasal maddeden zehirlenen 3 işçi ile onları kurtarmaya çalışan 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, 5 işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Keşan’a bağlı Paşayiğit Mahallesi’nde bulunan OSB’de meydana geldi.

Su deposunda boya yapan 3 işçi, kullanılan kimyasal maddeden etkilenerek fenalaştı.

Durumu fark eden 2 işçi, arkadaşlarını kurtarmak için depoya girdi ancak onlar da kimyasal maddeden zehirlendi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle depodan çıkarılan 5 işçi, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede yapılan kontrollerde, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.