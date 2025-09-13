Bursa'da Mudanya Belediyesi’nin Mütareke Meydanı’nda düzenlediği etkinlikle yüzlerce Mudanyalı, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan’ı yenerek finale yükselmesini coşkuyla kutladı. Mudanya’nın kurtuluş gününde çifte zafer sevinci yaşayan vatandaşlar, 12 Dev Adam’a şampiyonluk yolunda destek mesajı gönderdi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra finale yükselmesini, Mütareke Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle kutladı.

Yüzlerce Mudanyalı, aynı zamanda Mudanya’nın kurtuluşunun 103. yıl dönümü olan 12 Eylül 2025’te bir araya gelerek millilerin zafer coşkusuna ortak oldu.

Millierin karşılaşması öncesinde Bahadır Sevik'in şefliğindeki Mudanya Külltür ve Sanat Derneği TSM Korosu, Mütareke Anıtı önünde verdiği konserde, özgürlük ve bağımsızlık için şarkılarını Mudanyalılarla birlikte söyledi. Daha sonra Mütareke Müze Evi önüne kurulan dev ekranda millerin yarı finalde gösterdiği üstün mücadele yüzlerce Mudanyalı tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Sporseverlerin doldurduğu meydanda Türk Bayrakları eşliğinde milli birlik ve beraberlik duyguları en üst düzeyde yaşandı.

Lise yıllarında gönül verdiği basketbolda, üniversite eğitimi sırasında Efes Pilsen’de profesyonelliğe adım attı, pek çok başarı, madalya ve şampiyonluklar kazanan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da karşılaşmayı Mudanyalı sporseverlerle birlikte takip etti. Etkinlikte, vatandaşlar 12 Dev Adam’a tezahüratlarla destek verdi.

Karşılaşma sonunda, "Tarihi günde tarihi zafer" yaptığı sosyal medya paylaşımında bulunan Mudanya Belediyesi, “Mudanya’nın kurtuluş gününde bizlere çifte zafer yaşatan millilerimizi yürekten kutluyoruz. Şampiyonluğa bir adım kaldı. Tebrikler 12 Dev Adam!” ifadelerini kullandı.