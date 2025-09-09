Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı’nda, Edirne Valiliği’nin dalgıç okulu inşaatı sırasında tarihi bir küp bulundu. Küpün dönemi ve amacı henüz belirlenemezken, vatandaşlar eserin müzelerde sergilenmesini istiyorErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesindeki İbrice Limanı’nda, Edirne Valiliği tarafından sürdürülen dalgıç okulu inşaat çalışmaları sırasında tarihi bir küp gün yüzüne çıktı.

Bulunan küpün hangi döneme ait olduğu ve ne amaçla kullanıldığı henüz netlik kazanmadı.

Yetkililer, eserin detaylı incelenmesi için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Bölge halkı, İbrice Limanı’nda ortaya çıkan bu tarihi küp ve benzeri eserlerin korunarak Edirne’deki müzelerde sergilenmesini talep etti.