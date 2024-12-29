Edirne'de Keşan Anafartalar Spor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu ve yönetim ekibi, Keşan Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Anafartalar Spor Kulübü, Keşan Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Ziyarette, Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erman Yörük ve Murat Orhun, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fahri Karagöz, Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Topaloğlu, Meclis Katip Üyesi Aziz Burak Lofçalı ile Meclis Üyeleri Adnan İnan, Erbil Yörük, Ferdi Narlı, Yiğit Ceylan ve Görken Gürşat ev sahipliği yaptı.

Keşan Anafartalar Spor Kulübü’nün ilçedeki futbol faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, kulüp yönetiminin projeleri ve hedefleri üzerine de değerlendirmeler yaptı. Keşan Ticaret Borsası yetkilileri, nazik ziyaretlerinden dolayı Olgu Karataşoğlu ve kulüp yönetimine teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.