Mardin’in Artuklu ilçesinde kadın emeğiyle toprağın bereketi buluştu. Kadın istihdamını artırmak, kadınlara sürdürülebilir üretim alanları kazandırmak ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla ‘Kent Kadın Bostanları Projesi’ hayata geçirildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) öncülüğünde, Artuklu Belediyesi’nin ev sahipliğinde yürütülen proje, başta kadınlar olmak üzere toplumun birçok kesiminden olumlu geri dönüş aldı. Proje ile birlikte kadınların hem üretim süreçlerine aktif katılımı teşvik ediliyor hem de sosyal dayanışma ve çevre bilinci artırılıyor.

Törene; Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Münevver Ölker, GABB Eş Başkanı Neslihan Şedal, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Devrim Demir, Artuklu Belediyesi Eş Başkan Yardımcısı Gülgen Doğan, DEM Parti Artuklu Eş Başkanı, kadın meclis üyeleri, ve çok sayıda kadın katıldı.

Programda konuşan Eş Başkanlar, projenin kadınların ekonomik bağımsızlığı için taşıdığı öneme dikkat çekti. Kadınların üretimde yer almalarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal anlamda da güçlendirici bir etki yarattığı vurgulandı.

Fidanlar Toprakla, Umutlar Gelecekle Buluştu

Etkinlik kapsamında kadınlar, proje alanında hep birlikte fide dikimi gerçekleştirdi. Toprakla buluşan her fide, sadece bir üretim kaynağı değil, aynı zamanda geleceğe bırakılan bir umut olarak görülüyor.

Katılımcılar, proje alanını birlikte gezerek üretim alanlarının işleyişi hakkında bilgi aldı. Projenin ilerleyen aşamalarında, bostanlardan elde edilen ürünlerin kadınlar tarafından satışa sunulacak.