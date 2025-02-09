Edirne'de Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği iki gün boyunca 24 saatlik bir Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - KEDAK Başkan Yardımcısı Bilge Çağrı Günay, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde olası bir depreme hazırlık amacıyla 24 saat sürecek olan “Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı” yapılacağını bildirdi.

KEDAK olarak deprem gerçeğinin farkında olduklarını ve eğitimlere ara vermeden devam ettiklerini belirten Başan Günay, “Tatbikatımızda aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da arama kurtarma teknikleri, enkaza müdahale, kurtarma malzemelerinin kullanılması ve kriz yönetimi gibi konuları kapsayan eğitimler verilerek, gerçekçi senaryolar altında uygulamalı deneyim kazandırılmış olacak” dedi.

Havanın soğuk olmasına da dikkat çeken Günay, “Bizler hayat kurtarmaya gömül vermiş kişiler olarak her türlü doğa koşuluna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Gerek barınma, gerek İAŞ, gerekse beden olarak zorlu koşullarda çalışma yapmaya hazır olmayız” şeklinde konuştu.

Temel amaçlarının doğal afetlerde ve kazalarda profesyonel bir yaklaşım ile kazazedelere en kısa sürede ulaşarak, emniyetli koşullara nakillerini gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Günay, “Doğal afetlerin önüne belki geçemeyiz. Ancak ne kadar çok vatandaşımıza en kısa zamanda ulaşırsak o kadar iyi. Tüm hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz.” dedi. Tatbikat İstasyon Mahallesi yanında bulunan eski askeri alanda gerçekleştirildi.

6 Şubat depremlerini dün gibi hatırlarında olduklarını vurgulayan Bilge Çağrı Günay, "Deprem bölgesindeki 11 İl’e başsağlığı diliyorum. Çok zor bir süreç. O günlerden çıkardığımız büyük dersler var. Sürekli tekrarladığımız söz, bilinçli olmak sizi ve sevdiklerinizi hayatta tutar. Bu nedenle vatandaşlarımızı KEDAK gönüllüsü olmaya davet ediyorum” dedi.