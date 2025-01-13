Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bahçelievler Belediyesini 25-23, 25-23, 25-14’lük setlerle 3-0 mağlup eden Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ligin ikinci yarısındaki galibiyet serisini sürdürdü.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinleri, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü maçını tribünden takip etti. Maç boyunca büyük heyecan yaşayan özel taraftarlar, galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte voleybolcular da tribündeki yaş almış büyüklerin yanına giderek galibiyet sevincini ölümsüzleştirdiler.

Fenerbahçe Medicana’ya konuk olacak

Haftayı 13 puanla kapatan takım, ligin 16. haftasında Fenerbahçe Medicana ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka 15 Ocak 2025 Çarşamba günü İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleşecek. Karşılaşma, TVF Voleybol TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.