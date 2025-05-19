Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 metrelik mesafede “1919 Atatürk Koşusu” düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi özlem duyulan coşkulu 19 Mayıs kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

Vatandaşların, gençlerin ve özel sporcuların yarıştığı koşuda 19 Mayıs’a özel oluşturulan 1919 metrelik mesafe katedildi. Keçiören Belediyesi önünde final yapan sporcuları Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Geleneksel 19 Mayıs coşkusunu yeniden yaşatan koşuda, kadın ve erkek kategorilerinde birinciliği göğüsleyen koşuculara 30 bin, ikincilere 20 bin, üçüncülere 10 bin TL’lik para ödülü verildi.

Ödül töreninde katılımcılara seslenen Belediye Başkan Özarslan, “Kıymetli hemşerilerim bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızdır bizim. Bu bayram Ata’mızdan, ceddimizden, Türklüğün varoluşundan bize emanet bir bayramdır. Türk milleti var olduğu sürece bu bayram, meşruiyetini koruyarak bu topraklarda ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.