Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi’ne katıldı. Zirvede konuşan Büyükkılıç, “Hep birlikte el ele vererek çalışmalar yapmalıyız. Geleceğimizi yeniden inşa edeceğiz. Şehirlerimizi daha güvenli, yaşanabilir ve dirençli kılmaktan geri durmayacağız” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından ilki 2013 yılında düzenlenen zirve serisinin 18’incisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kadir Has Kongre Merkezi’nde, Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi çerçevesinde düzenlendi.

Türkiye’nin dört bir yanından yerel yönetimleri, kamu kurumlarını, vakıfları ve sektör paydaşlarını bir araya getiren zirveye Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Ufuk Sekmen ile Mücahid Soyak, daire başkanları, şehir protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan zirvede Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kent genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının yer aldığı video izletildi.

Zirvede konuşan Başkan Büyükkılıç, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Her kesimi kucaklayan bir anlayış içerisinde yapılan bir çalışma. Sihirli iki kelime, kentsel dönüşüm. Aslında Kayseri’de kentsel dönüşüm Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu, Kayseri'mizde de bir dönüşümün yerel yönetimde başladığı, 1994 yıllardan beri sürmektedir. Belki adı kentsel dönüşüm değildi ama hakikaten kaçak yapılara izin vermeyen, uygulamalarıyla insanları rahatlatan ve yapmış olduğu projelerle de önderlik yapan bir anlayış içerisinde yerel yönetim uygulamaları başladı” diye konuştu.

Büyükkılıç, 6 Şubat Depremleri’nden Kayseri’nin de büyük oranda etkilendiğini hatırlatarak, “Ben şuna inanıyorum, sayın valimizin gerçekten 11 ilde olan, Kayseri'mizin de büyük oranda etkilendiği o deprem döneminde adeta biz test edildik şehir olarak. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a şükürler olsun yapmış olduğumuz uygulamaların sonucunu hep beraber gördük” dedi.

Büyükkılıç, el ele vererek geleceği yeniden inşa edeceklerinin altını çizerek, “Hep birlikte el ele vererek çalışmalar yapmalıyız. Geleceğimizi yeniden inşa edeceğiz, riskleri fırsata dönüştüreceğiz. Şehirlerimizi daha güvenli, yaşanabilir ve dirençli kılmaktan geri durmayacağız. 2 milyon metrekarelik bir alanda mikrobölgeleme sistemi ile adeta şehrimizin merkezinin röntgenini çekiyoruz. Çalışmalar bitti, raporunu bekliyoruz. Kentsel Dönüşüm Master Planı’nın daha önce çalışmasını yaptık. O yönde de nerede, ne yapacağımızın bilincindeyiz. Gerek merkezde, gerekse taşrada Kayseri inşallah bu alanda sınav vermeye devam ederken sınavı hep geçme yönünde irade göstereceğini hatırlatmak istiyorum. Belediyecilikte rol model olarak anılmasından da elbette sorumluluğumuzun daha da büyük olduğunun farkında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.