Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında üreticilere sağladığı güçlü destekler kapsamında Kayseri’de manda varlığının ıslahı amacıyla Kayseri Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine 100 adet damızlık erkek manda teslim etti.KAYSERİ (İGFA) - Tarım ve hayvancılık alanında Kayserili üreticilerin en güçlü destekçisi olarak Türkiye’ye örnek olan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında, elleri emek kokan Kayserili üreticinin, ‘hep destek tam destek’ sloganıyla yanında olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda 2024 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edilen manda varlığının ıslahı amacıyla Kayseri Manda Yetiştiricileri Birliği Üyelerine Yüzde 50 Hibeli 100 Adet Damızlık Erkek Manda Dağıtımı Projesi hayata geçirildi.

Erciyes Dağı’nın eteklerinde yer alan, yılkı atları ve mandasıyla ünlü Hürmetçi Sazlığı’nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği’ne 100 adet erkek mandayı teslim etti.

Başkan Büyükkılıç’a, ziyaret çerçevesinde, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Bostancı, daire başkanları, Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ahmet Topçu ve üreticiler eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak üretenin her daim yanında ve destekçisi olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği ile birlikte ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında 100 adet erkek mandayı Hürmetçi’de birliğimize teslim ettik. Bu proje ile birlik üyesi olan üreticilerimize hayvanları teslim edecek ve Kayseri’de manda sayısını arttırarak üretimi desteklemiş olacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, manda ürünleri yoğurdu, kaymağı, sucuğu, pastırmasını üretip, pazarlamak adına ekonomiye katkı açısından gayret göstereceklerini söyleyerek, peynir ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Üretenin hizmetkârı olduklarının altını çizen Büyükkılıç, ”Üreteni sırtımızda taşırız. Kombi dağıtıyoruz, tesisat sizden, kombi bizden, manda alıyoruz, yarısı sizden yarısı bizden diye devam ediyoruz, bitki, tohum, arı, tavuk, koyun dağıtıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üreticiye 650 milyon TL’lik destek verdi. Bakanlığımız ve kıymetli ekibinin yanı sıra üretici dostlarımızla iş birliğinin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Ayrıca 400 yılkı atımız var, o alanda da turizm odaklı çalışmalarımız için en güzel ortamı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, projeyi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüten Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ahmet Topçu’ya teşekkür ederek, üreticilere hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde üreticilere destekleri bizzat görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, “Fuara girdik, enerji, tarım, hayvancılık, gıda derken, belediye şehri kalkındırmak için elinden gelen mücadeleyi veriyor. Milletiyle, kurumlarıyla iç içe, el ele, omuz omuza çalışıyor, sizlere teşekkür ediyoruz. Bu birliği, beraberliği sağlamak çok kıymetli” diye konuştu.

Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ahmet Topçu da ıslah projesi kapsamında üretimin artması için başvuruda bulunduklarını belirterek, ‘yüzde 50 sizden, yüzde 50 bizden’ kampanyası ile 100 damızlık erkek mandayı üreticilere temin ettiklerini belirtti ve tüm üreticiler adına Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Topçu, Kayseri’de 6 bin 500 manda olduğunu ifade ederek, Türkiye’de 5’inci sırada olarak emin adımlarla çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Besicilik yapan vatandaşlarla sohbetinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, amaçlarının besicilerin yanında yer almak olduğunu dile getirerek, “Amacımız burada manda sayısının artmasını sağlamak. Üretenin yanında yer almak. Dokuzpınarlar, Hürmetçi, Develi, Melikgazi Yeşilyurt, her bölgeye dağılacak” dedi.

Başkan Büyükkılıç, besici vatandaşlarla samimi ve keyifli sohbet gerçekleştirdi.