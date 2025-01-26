Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği dikiş ve nakış kurslarına katılan kadınlar, hem el becerilerini geliştiriyor, hem de ortaya çıkardıkları ürünlerle aile ekonomisine katkıda bulunuyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yerel belediyenin kadın eğitim ve girişimcilik merkezlerinde hizmeti sürdürdüğü dikiş ve nakış kursuna katılan kadınlar, hünerli elleriyle birbirinden güzel ürünler ortaya koyuyor.

Yıldırım Belediyesi'nin Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde hünerli eller için hayata geçirdiği kadın eğitim ve girişimcilik merkezlerinde eğitimler devam ediyor.

Kurslara katılan kadınlar, usta öğreticilerden aldıkları eğitimlerle dikiş ve nakışın inceliklerini öğreniyor. Haftanın 6 günü devam eden eğitimlerde, ortaya çıkan el emeği göz nuru ürünler, belediyenin pazar alanlarında açtığı stantlarda görücüye çıkıyor. Kurslarda birlikte çalışarak üretim yapan kadınlar hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Güçlü, marka değeri yüksek, üretimde söz sahibi bir Yıldırım hedefine kadınların desteğiyle ulaşılabileceğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Kadınların ekonomik açıdan güçlenmeleri, ev ekonomilerine destek olabilmeleri, meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri için 25 noktada kadın eğitim ve girişimcilik merkezleri kurduk. Bu merkezlerde; halıcılıktan dikişe, CNC kullanımından bebe konfeksiyonuna, E-ticaretten ev tekstiline kadar 55 farklı branşta kadınlara eğitim veriyoruz. Binlerce kadının eğitim aldığı bu merkezlerde verilen mesleki eğitimler sayesinde, mezunlarımızın önemli bir kısmı da işe yerleşti. Dünyada var olan her şeyde kadınların yadsınamaz emeği var. Dünyada kadınların desteği, emeği olmadan başarıya ulaşmış hiçbir proje ve çalışma yoktur. Kadınlarıın hikâyelerini daha güçlü bir şekilde yazmalarına katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz olacak. Emeğini ekonomik değere dönüştürmek için çaba gösteren tüm kadınlarımızın yanındayız” diye konuştu.