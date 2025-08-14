Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşların evlerini terk ederek geceyi sokakta geçirmesi, Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu kapsamda, olası bir depreme karşı hazırlıklı olmanın önemi artarken, Talas Belediyesi'nin hayata geçirdiği acil durum konteynerleri uygulaması bu konuda örnek çalışma olarak dikkat çekiyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Balıkesir Sındırgı merkezli depremin ardından yaptığı açıklamada, Talas Belediyesi olarak deprem hazırlıklarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Başkan Yalçın, "Yaşanan son sarsıntı, depremle yaşamayı öğrenmemiz ve her an hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Talas Belediyesi olarak biz de ilçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz acil durum konteynerlerimizle muhtemel bir sarsıntı veya afette vatandaşlarımızın ilk etapta ihtiyaç duyacağı kurtarma, barınma, gıda ve hijyen malzemelerini temin etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

ÜÇ BÜYÜK MAHALLEDE KONTEYNER

Başkan Yalçın, konteynerlerin, nüfus yoğunluğu bakımından Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin ise altıncı büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin kolayca ulaşabileceği Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve bir diğer büyük mahalle olan Yenidoğan Mahallesi'ndeki Anneler Parkı’na yerleştirildiğine vurgu yaptı.

Başkan Yalçın “Üç büyük mahallemizin merkezi noktalarına konumlandırdığımız konteynerlerimiz, ihtiyaç halinde hızlıca devreye alınabilecek durumda. Önceliğimiz, nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerimizde vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak. Bunların sayısını ilerleyen günlerde artıracağız” diye konuştu.

İÇİNDE HERŞEY VAR

Konteynerlerin içeriği hakkında da bilgi veren Başkan Yalçın, "Konteynerlerimizde kurtarma araç gereçleri, battaniye, su, temel gıda maddeleri, ilk yardım çantası, hijyen malzemeleri ve el feneri gibi hayati önem taşıyan malzemeler bulunuyor. Amacımız, deprem anında evleri hasar gören veya güvenli bir alana ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza geçici bir barınma imkanı sunmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak” dedi.

ÖRNEK PROJE

Talas Belediyesi'nin bu projesi, muhtemel bir depremde hızlı ve etkin müdahale imkanı sunması açısından büyük önem taşıyor. Talas Belediyesi'nin bu örnek çalışması, diğer belediyeler için de bir model teşkil ediyor.