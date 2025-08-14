Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından 7–10 Ağustos 2025 tarihlerinde Finlandiya’nın Tampere kentinde düzenlenen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Kıyasettin Kara, tarihi bir başarıya imza attı.KAYSERİ (İGFA) - 3 bin metre engelli koşu finalinde üstün bir performans sergileyen Kara, 8:43.55’lik derecesiyle U20 Türkiye rekorunu kırarak Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, elde edilen bu başarıdan duyduğu gururu dile getirerek, “Üniversitemizi ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden öğrencimiz Kıyasettin Kara’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

