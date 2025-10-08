Kayseri Talas Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan konuları karara bağladı. Belediye Meclis Salonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 22 gündem maddesi görüşüldü.

KAYSERİ (İGFA) - Çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının ele alındığı meclis toplantısında, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin Harman Mahallesine kesintisiz elektrik verilmesi için trafo alanı yapımını içeren maddesi kabul edildi.

Toplantıda ayrıca birimler arası ödenek aktarımını içeren gündem maddesi de karara bağlanırken, 2026 yılı performans programı, 2026 performans esaslı program bütçe tasarısı ve 2026 mali yılı gelir ücret tarifesi gibi maddeler ilgili komisyona havale edildi.

Toplantıda konuşan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2025 yılı Ekim ayı meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olmasını dilerken, “Kayseri’de hem amatör hem de profesyonel spora çok emek vermiş insanlar var. Sayın Niyazi Bahçecioğlu’ndan Sayın Mehmet Özhaseki’ye kadar, kulüp başkanlığı yapanlar veya futbolu bırakmış ama amatör maçlara bile koşarak gelen bastonlu büyüklerimizin bir derneği bulunuyor. Kayseri Spor Adamları Derneği adı altında birleşmişler. Yaşlı duayenlerin hatırını almak adına Kayseri Spor Adamları Parkı diye bir parka isim vermenin uygun olacağını düşündüm. Oylamaya sunulan gündem maddesi meclis üyelerimizin tamamının oylarıyla kabul edildi. Hayırlı olsun” dedi.