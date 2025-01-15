Kayseri Talas Belediyesi tarafından ilçeye yeni bir değer daha kazandırılıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vizyonuyla oluşturulmaya başlanılan Sahaflar Çarşısı’nda çalışmalar hız kazandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde Yenidoğan Mahallesi Hocalı Parkında inşa çalışmaları süren Sahaflar Çarşısı’nda incelemelerde bulunan Başkan Yalçın çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Talas'a bir değer daha katıyoruz! Sahaflar Çarşısı'nı çok yakın zamanda hizmete sunacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ahşaptan yapılan 10 konteynerden oluşacak çarşının kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.