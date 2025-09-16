Kayseri Talas Belediyesi Sporcu Fabrikası, futbolcu yetiştirip profesyonel takımlara göndermeye devam ediyor. Adına yakışır şekilde genç yetenekleri keşfedip profesyonel takımlara gönderen Talas Belediyesi Sporcu Fabrikasının 13 futbolcusu, profesyonel takımlara imza attı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Sporcu Fabrikası tarafından keşfedilip Talas Belediyespor forması adı altında sayısız başarılar yakalayan futbolcular, son iki yılda 2 Türkiye Şampiyonluğu ile birlikte toplam 23 kupa kaldırarak ulaşılması zor bir rekora imza attı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR FIRSATI KAÇIRMADI

Son iki yılda Türkiye Şampiyonu olan U14 ve U15 Talas Belediyespor takımlarında forma giyen Muhammed Mustafa Cingöz ve Mehmet Emin Dabaz, gösterdikleri performansla Süper Lig’de son üç yılın şampiyonu Galatasaray’ın dikkatini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda sarı-kırmızılı takıma imza atan bu iki futbolcunun ardından Mustafa Çiğdem de Türk futbolunun dört büyüklerinden birisi olan Trabzonspor’a transfer oldu.

KAYSERİSPOR’A 7 FUTBOLCU BİRDEN

Şehrimizi Süper Lig’de temsil eden Kayserispor da Talas Belediyespor’un genç yeteneklerine kapılarını açtı.

Göktuğ Taha Muhammed Kaya, Kerem Oğuztürk, Ömer Utku Deveci, Murat Mert Durgun, Alptuğ Aydın, Eralp Çam ve Dursun Eymen Karataş önümüzdeki sezondan itibaren sarı kırmızılı formayı giyerek yeni başarılar peşinde koşacak.

SÜPER LİG EKİPLERİ KAPIDA BEKLİYOR

Alanyaspor ve Karagümrük gibi Süper Lig ekipleri de Talas Belediyespor’un genç yetenekleri için kulübün kapısını çaldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Yusuf Özdemir Alanyaspor’a, Rafet Eymen Şimşek ise Karagümrük’e transfer oldu.

KOMŞUYA KALECİ TRANSFERİ

Talas Belediyespor’un son transferi ise A. Kaan Durgut oldu. Yetenekli kaleci önümüzdeki sezon Nevşehir’i 3. Lig’de temsil eden Suvermez Kapadokya’nın başarısı için ter dökecek.