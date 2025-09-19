Kyayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaklaşık 525 yıl önce Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılan tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı'nda bulunan ve restorasyon çalışmalarında sona gelinen Gön Han’da Kayseri Kent Konseyi’ni ağırlayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KAYSERİ (İGFA) - İnceleme gezisine AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kent Konseyi üyeleri katıldı.

Tarihi bir eserin daha gün yüzüne çıkarılarak faaliyete geçmesine az bir zaman kaldığını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Şehrin kültürel ve tarihi mirasını yaşatmak amacıyla çalışmalarına devam eden Kayseri Kent Konseyi, restorasyonu devam eden birçok yapıyı inceledi. Gön Hanı da inceleyen heyete biz de gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmalarımız, son durumu ve nasıl işlevlendireceğimiz ile ilgili bilgiler verdik. İlçemizde kültürel mirasımıza sahip çıkarak yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan birçok yapıyı restore ederek yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda aslına uygun şekilde restore ettiğimiz Gön Han, hem şehrin turizmine hem de kültürel yaşamına renk katacak. Burada çay kahve içilecek yerlerin yanı sıra, sergiler, söyleşiler, canlı müzikler, sergiler, kermesler yapılacak. Burada büyük bir iş başardık. Şimdi zemin çalışmasını yapıyoruz. Zemin çalışmasından sonra tefrişatını yaparak hizmete kazandıracağız.” dedi.

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ da tarihi yapıları yeniden hayata kazandırdığı ve uzun zamandır varlığından şehrin haberi olmayan bu değerli yapıyı ayağa kaldırdığı için Başkan Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür etti.