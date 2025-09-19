Mersin’den 15 yaşında Amerika’ya gelen Eddie Emin Cömert, Columbia Üniversitesi’nin “Ice Cream King of New York” başlığıyla övdüğü bir girişimci olarak, 50’den fazla food truck ve 80’den fazla çalışanıyla New York’un en hızlı büyüyen iş insanlarından biri oldu.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - New York sokaklarını lezzet ve başarıyla dolduran Cömert’in hikâyesi, dünya çapında girişimcilere ilham veriyor. Auntie Anne’s, Carvel, Cinnabon ve Jamba Juice gibi dev markaların food truck distribütörlüğünü üstlenen Eddie Emin Cömert, bir dondurma arabasıyla başlayan Amerika'daki yolculuğunu dev bir imparatorluğa dönüştürdü.

Cömert, Brooklyn ve Manhattan sokaklarında her köşede görülen truck’larıyla adeta bir fenomen. Downtown Brooklyn’de garaj satın alan, ikinci garaj arayışında olan Cömert, 2 yılda 100 truck’a ulaşmayı hedefliyor. “Dengeli büyümek istiyorum, ama hedefim büyük" diyen Cömert, bu markaları en iyi lokasyonlarda insanlarla buluşturacağını söyledi.

PRETZEL’DE TEK YETKİLİ

Cömert, Auntie Anne’s’in exclusive food truck franchise hakkını elinde tutuyor. Bu segmentte rakibinin olmadığını ifade eden Cömert, "Sadece ben bu markanın truck’larını açabilirim. Master franchise yetkimle New York dışındaki bölgelerde de büyüyeceğim” dedi.

Bu arada Sephora’nın kiraz temalı “Cherry Softs” kampanyası için özel tasarladığı truck, New York’ta viral oldu. Walmart ve Victoria’s Secret gibi devlerin de truck’ları tercih ettiğini belirten Cömert, Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in Brooklyn Bridge’deki standında çekim yapması da kendisinin popülaritesini artırdı.

CÖMERTLİĞİYLE TANINIYOR

80 kişiye istihdam sağlayan Eddie Emin Cömert, çalışanlarına yüksek maaş, green card sponsorluğu ve düşük kiralı ev imkânı sunuyor. “Çalışkan olanı tutarım, işini sevmeyeni yollarım” diyerek disiplinli yaklaşımıyla dikkat çeken ve Columbia Üniversitesi’nin röportajı ve dünya markalarıyla iş birlikleriyle adından söz ettiren Cömert, “100 truck’lık bir zincir kuracağım. Her yere gideceğim” diyerek hedeflerini paylaştı.