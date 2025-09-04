Kayseri Melikgazi Belediyesi, 3 ayrı mahalleye futbol sahası yapıyorKAYSERİ (İGFA) - Spor alanları oluştururken, aynı zamanda sosyal dayanışmayı ve mahalle kültürünü de pekiştirmek istediklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemize 6,5 yılda 21 adet futbol sahası kazandırdık. Gençlerimizi seviyor, onların mutlu olacağı keyifle vakit geçireceği tesisler ve sahalar yapmaya önem veriyoruz.

Futbol sahaları, modern aydınlatma sistemleri, güvenli zemin kaplamaları ve çevre düzenlemeleriyle mahallede gençlerin buluşma noktası haline geliyor. Gençlere sporu sevdirmek, daha sağlıklı ortamlarda futbol oynamalarına imkân sağlamak amacıyla Ağırnas, Gesi ve Esenyurt Mahallesi’ne başladığımız futbol sahalarını tamamlamak üzereyiz. Futbol sahalarında vakit geçiren çocuklar ve gençler, zararlı alışkanlıklardan da uzak kalır. Yeni yaptığımız 3 futbol sahamız ilçemize ve gençlerimize hayırlı olsun" dedi.