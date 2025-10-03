Kayseri Melikgazi Belediyesi, Avrupa Sosyal Hizmet Ödülleri’nde (European Social Services Awards – ESSA) “Sosyal Uyum için Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi” ile birçok kurumu geride bırakarak finale kaldı.KAYSERİ (İGFA) - Uyumlu bir ekip çalışmasının, vizyoner ve kurumsal yapının başarıları etkilediğini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Avrupa Sosyal Hizmetler Ağı tarafından düzenlenen Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri, sosyal hizmetler alanındaki başarılı yeni yaklaşımları ödüllendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla her yıl düzenleniyor. Bu ödül sosyal hizmetler alanında çalışan hizmet sağlayıcıların ve uygulayıcıların yenilikçi projelerini görünür kılmayı amaçlıyor. Avrupa’dan ve Türkiye’den de ilgili birçok kuruluş bu ödül için başvuru yapıyor. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak “Sosyal Uyum için Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi” ile finale kadar geldik.

Çalışmalarımızda ve projelerimizde ‘Önce İnsan’ ilkesinin rehberliğinde çalışan bir belediye olarak, Avrupa’da finale kalmak bizleri oldukça gururlandırdı. Avrupa’da finale kalmamız, Melikgazi Belediyesinin sosyal uyum vizyonunun uluslararası ölçekte kabul gördüğünün en somut göstergesidir. Toplumsal bütünleşme ihtiyacı olan bir mahalleyi; güvenli konutları ile eğitim ve istihdam odaklı sosyal destek mekanizmalarıyla kapsayıcı bir yaşam alanına dönüştürdük. Bu proje, sadece fiziksel değil; toplumsal bağları güçlendiren, umutları yeşerten bir sosyal uyum modeli ile toplumsal katılımı artıran ve kapsayıcı şehircilik anlayışını güçlendiren örnek bir model olarak öne çıkıyor. İnşallah final sonunda ödülü de kazanırsak, bu başarı çalışmalarımıza yeni bir ivme verecek ve yeni işlerimiz için güç sağlayacak. Bu çalışmada emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.” diye konuştu.