Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege başta olmak üzere Türkiye’nin batı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ekim Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

Kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.