Kayseri Talas Belediyesi, personeline yönelik yangın eğitimi düzenleyerek hem teorik hem de pratik bilgilerle afetlere karşı bilinç ve hazırlığı artırdı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde yangınların çıkış nedenleri, alınacak tedbirler ve doğru müdahale yöntemleri konusunda detaylı bilgiler verildi. Eğitimin ardındann belediye meydanında kurulan özel araçla yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Personel, itfaiye ekiplerinin gözetiminde yangına müdahale ederek pratik deneyim kazandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

“Afetler karşısında doğru ve hızlı müdahale hayat kurtarır. Bu nedenle personelimizin bilinçlenmesi ve gerekli donanıma sahip olması bizim için çok önemli. Teorik bilgilerin yanı sıra tatbikatlarla bu bilgileri pekiştirmelerini sağladık. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin değerli itfaiye ekibine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.”

Talas Belediyesi, benzeri eğitim ve tatbikatlarla hem personelini hem de ilçedeki vatandaşları afetlere karşı daha bilinçli hale getirmeyi sürdürecek.