Türkiye’nin önde gelen DJ’lerinden Eva Başak, Menderes’te sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde sahne aldı. Haçiko Derneği’ne bağışlanan gelirle mama, barınma ve tedavi ihtiyaçları karşılanacak.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - İzmir’in Menderes ilçesinde, Menderes Belediyesi ve Müzikonair iş birliğiyle düzenlenen özel bir konser, sokak hayvanları için dayanışma gecesine dönüştü.

Türkiye’nin en başarılı DJ’lerinden Eva Başak’ın öncülük ettiği etkinlik, Menderes Amfi Tiyatro’da sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getirdi. Konserden elde edilen tüm gelir, Haçiko Derneği’ne sokak hayvanlarının mama, barınma ve tedavi ihtiyaçları için bağışlandı.

SANATÇILAR TEK YÜREK

Müzikonair CEO’su Özcan Beylan’ın organizatörlüğünü ve sunuculuğunu üstlendiği gecede, DJ Eva Başak açılış performansıyla yerli ve yabancı parçalarla izleyicileri coşturdu. DJ Görkem Gök’ün enerjik setiyle devam eden müzik şöleninde, Muhammed İlteriş Yelken, Betül Bulut, Kerim Kaşka ve Mert Algan sahne alarak dinleyicilerden büyük alkış topladı. Tonmaister Suat Özkara’nın teknik desteğiyle etkinlik kusursuz bir şekilde gerçekleşti.

Beylan, gecede yaptığı konuşmada, “Sokak hayvanları için tek yürek olduk. Onların yaşam koşullarına katkı sağlamak bizim sorumluluğumuz. Bu dayanışmayı yeni projelerle sürdüreceğiz,” dedi. Konser, sosyal mesajlarıyla da dikkat çekti.

EVA BAŞAK’TAN DUYGUSAL MESAJ

Türk bayraklı özel elbisesiyle sahneye çıkan DJ Eva Başak, Barış Kömürcüoğlu’nun “Hav Hav” ve Cüneyt Özgür’ün “Bize Emanet Onlar” şarkılarını çaldı; İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı ile finali yaptı. Ayakta alkışlanan Başak, kapanışta, “Allah’ın dilsiz kulları için elimizden geleni yapmalıyız. Bir kap su ve mama koymayı, kulübeler yapmayı unutmayalım. Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler size merhamet etsin” diyerek duygusal bir mesaj verdi.