Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURO), Misi Köyü’nde eğitim turu ve kahvaltı organizasyonu düzenledi. Oda Başkanı Tansu Erçevik, etkinliğe liderlik eden Behiç Efe Tekin ve katkıda bulunanlara teşekkür ederken grup, Misi Köyü Fotoğraf Müzesi’ni ve Söküm Atölyesi’ni ziyaret etti, Demirtaş’ta Bursa Tarihi’ni konuştu.BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası, üyeleriyle Misi Köyü’nde kültürel ve eğitici bir tur düzenledi.

Oda Başkanı Tansu Erçevik, sabah Kent Meydanı’nda buluşan rehberlerin, Misi Yaşam Cafe Restoran’da işletme sahibi Nazım Yavuz’un misafiri olarak kahvaltı yaptığını belirtti. Grup, rehber Behiç Efe Tekin liderliğinde Misi Köyü Fotoğraf Müzesi ve Söküm Atölyesi’ni gezerek bilgi aldı.Akşam saatlerinde Demirtaş Mahallesi’ndeki Sahhaf Cafe’de bir araya gelen rehberler, Bursa Tarihi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Oda Başkan Yardımcısı Abdulsamet Batur, yönetim kurulu üyesi İsmet Bayraktar ve Fatih Ramazan Çelik, Aykan Özyürek, Esra Öztürk, Nagehan Çarıkçı, Ümit Beyza Başaran, Berna Yıldırım, Zeynep Altun, İrem Göncü Yıldırım, Mustafa Bayrak, Onur Öztürk, Buket Demir, Selda Tunca, Bilal Kasap, Hüsamettin Kaplan, Hasan Hüseyin Yaşar, Hakan Filiz, Behiç Efe Tekin, Metin Güden, Ömer Yavuz, Tuncay Kılıçkan, Hakan Tarıoğlu, Said Çakış, Fahriye Çokçetin ve Hasan Besler katıldı.

BURO Başkanı Tansu Erçevik, etkinliğe liderlik eden Behiç Efe Tekin’e, Başkan Yardımcısı Abdulsamet Batur’a, yönetim kurulu üyesi İsmet Bayraktar’a, Misi Yaşam Cafe işletmecisi Nazım Yavuz’a, rehber Esra Öztürk’e, ulaşım sponsoru Yıldırım Belediyesi’ne ve organizasyona katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi Turizm Danışmanı Erol Bodur’a teşekkür etti.