Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “İşitme Engelliler Haftası” kapsamında işitme engelli bireyler için “Sağlıklı Beslenme Eğitimi” düzenledi. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitim, işaret dili tercümanı aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi diyetisyeni tarafından verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan “İşitme Engelliler Haftası” kapsamında işitme engelli bireyler için “Sağlıklı Beslenme Eğitimi” düzenledi. Eğitime, merkezde öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin yanı sıra kent genelindeki vatandaşlar da ilgi gösterdi.

TEMEL BESLENME İLKELERİ ANLATILDI

Eğitimde, vücudun ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin yanı sıra temel beslenme ilkeleri örneklerle aktarıldı. Sindirim sisteminin görmeyle başladığı hatırlatılarak sindirim organlarının sağlıklı çalışması için öneriler paylaşıldı. Ayrıca bağırsak sağlığı ile mental sağlık arasındaki ilişkiye değinildi ve probiyotik ile prebiyotik besinlerin önemi vurgulandı.

Katılımcılarla günlük örnek bir beslenme programı paylaşıldı, toplumda sık yapılan beslenme hataları düzeltildi. Eğitim, işitme engelli vatandaşların sorularının diyetisyen tarafından yanıtlanmasıyla sona erdi.