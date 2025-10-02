Bursa'da Mudanya Belediyesi, “1. Fotoğraf Günleri”ni Tirilye Taş Mektep’te başlattı. Fotoğraf sanatçıları Mustafa Seven, Mehmet Aslan ve Necla Orhan’ın söyleşileriyle renklenen etkinlik, 5 Ekim’e kadar sürecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi ve kültürel zenginliğini sanatla buluşturan ve 4 gün sürecek “1. Fotoğraf Günleri” Tirilye Mahallesi'nde düzenlenen törenle başladı. Mudanya Belediyesi'nin organize ettiği, Büşra Göçmezler’in küratörlüğündeki etkinliğe, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, BUFSAD Başkanı Tarık Akkurt, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Fotoğraf Günleri, belediye fotoğrafçılık kursu kursiyerlerinin sergisiyle açılırken, usta sanatçıların söyleşileriyle devam etti.

Başkan Dalgıç, kursiyerlerin emeğiyle düzenlenen etkinliğin önemine vurgu yaparak, kursiyerlerin gönülden çalıştığını ve bir hobinin çevresinde bağ kurmayı öğrendiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

USTA SANATÇILARDAN İLHAM VEREN SÖYLEŞİLER

Foto muhabiri ve sokak fotoğrafçısı Mustafa Seven, “Sokağın Fotoğrafı” söyleşisinde 30 yıllık deneyimini paylaştı. “Sokak fotoğrafçılığı mekansız ve sınırsızdır. Geniş açılı lenslerle konuya yakın çalışıyorum. Görünmez olmayı başardığınızda fotoğrafın samimiyeti artar” dedi.

Ödüllü fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan ise, “Bir Adım Bin Hikaye” söyleşisinde, Hatay Reyhanlı’da çektiği ve dünyada yankı uyandıran Münzir ile Mustafa fotoğrafını anlattı. Sosyal sorumluluk projelerine yöneldiğini belirten Aslan, sanatını dünya yetimhanelerinde çalışarak icra ettiğini söyledi.

“Bende İz Bırakanlar” söyleşisinde konuşmacı olan Necla Orhan ise, fotoğraf tutkusunun 1960’larda radyodan duyduğu bir sözle başladığını belirtti. "Fotoğraflar canlı belgelerdir" diyen Orhan, "İnsanları doğası ve kültürüyle yansıttım. Gençlere sesleniyorum: Fotoğraf çekmekten korkmayın, geleceğe arşiv bırakıyorsunuz" dedi.

5 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Mudanya 1. Fotoğraf Günleri, sergi, söyleşi, atölye çalışmaları, “Fotoğraf Maratonu” yarışması ve “Sokak Portreleri İstasyonu” ile amatör ve profesyonel fotoğrafçıları 5 Ekim’e kadar buluşturacak.