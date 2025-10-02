Vodafone Türkiye’nin eve kadar fiber (FTTH) ağı ve ev içi Wi-Fi teknolojisi kullanılarak yapılan dünyanın ilk canlı şebeke testinde, oyun oynarken veya görüntülü görüşme yaparken meydana gelen gecikme neredeyse tamamen ortadan kalktı.İSTANBUL (İGFA) - Vodafone ve Nokia, fiber genişbant bağlantısında gecikmeleri yüzde 94 oranında azaltan yenilikçi teknolojiyi canlı olarak test etti.

100 milisaniye gibi bir gecikme aslında gözün kırpması kadar kısa bir süre olsa da görüntülü görüşmeler veya çevrimiçi oyunlarda önemli bir gecikme anlamına geliyor. Vodafone ve Nokia, video konferans ve bulut oyun uygulamaları kullanılırken birden fazla ticari müşteri hattında yoğunluğun en fazla olduğu anlarda dahi gecikmedeki artışı 220 milisaniyeden sadece 4,7 milisaniyeye düşürdü.

Bu deneme, L4S teknolojisinin uçtan uca eve kadar fiber (FTTH) ağında dünya çapındaki ilk canlı uygulamasını temsil etti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, Vodafone olarak fiber genişbantta yine bir ilke imza attık. Müşterilerimizin evde ve iş yerinde bağlantılarından beklentileri her geçen gün arttığını belirterek, "Biz de bu beklentilere yanıt verebilmek için şebekemizi sürekli yeniliyor, gecikmeyi en aza indiren ve bağlantı kalitesini artıran teknolojilere yatırım yapıyoruz. Dünyada ilk kez canlı bir fiber şebekesinde denediğimiz L4S teknolojisiyle, fiber altyapımızda gecikmeyi neredeyse ortadan kaldırarak, özellikle oyun ve video konferans gibi etkileşimli uygulamalarda müşterilerimize çok daha akıcı ve hızlı bir deneyim verilebileceğini gözlemledik. Bu sayede internetin en yoğun kullanıldığı anlarda bile yüksek hız ve düşük gecikme standartlarını koruyabilmekteyiz. Dünyadaki ilkleri Türkiye’de gerçekleştirerek Vodafone olarak müşterilerimizle en yeni teknolojileri buluşturmaya ve onların hayatına değer katan bağlantı çözümleri sunmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.