Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından üretici ve tüketiciyi doğrudan buluşturmak amacıyla kurulan organik pazarda yer alacak esnaf için kura çekimi yapıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirilen kura çekiminde 338 üreticinin yeri belirlendi. Kura sonucunda, organik pazarda stant açmaya hak kazanan üreticilerin belirlendiğini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizde çok sayıda yerli üreticimiz bulunuyor. Üretici/köy pazarımız Keykubat, İldem ve Tacettin Veli Mahallesi pazar yerinde kurulacak. İldem Köy Pazarı, Salı, Perşembe, Keykubat, Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi, Tacettin Veli Köy Pazarı ise Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri açık olacak. 2 Temmuz Salı günü Keykubat Pazar yeri ile başlayacak. Pazar açılış saatini hafta içi sabah 07.00, hafta sonu 08.00 olarak belirledik.

Yerel organik pazarda satış yapacak tüm esnafımıza şimdiden hayırlı kazançlar dilerim. Köy pazarımız sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerinin vatandaşlarla buluşmasına katkı sunacak. Köy pazarlarımız hem yerel üreticiyi destekliyor hem de halkın doğal ve katkısız ürünlere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Ürünler organik olduğu için vatandaşlarımız yoğun bir şekilde pazarlarımızda alışveriş yapıyor. Kura çekilişimiz halkımız ve Melikgazi’miz için hayırlı olsun.” dedi.