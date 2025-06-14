Vatandaşların organik ve taze ürünler almasına destek olan Kayseri Melikgazi Belediyesi, Keykubat, İldem ve Tacettinveli Mahallesinde bulunan köy pazarında satış yapacak olan yerli üreticiler için 16-20 Haziran tarihlerinde başvuruların alınacağını hatırlattı.KAYSERİ (İGFA) - 26 Haziran Perşembe günü de pazarda satış yapacak olan üreticiler için kura çekimi yapacaklarını hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak rutin belediyecilik işlerimiz dışında başka çalışmalarda yapıyoruz. Bu kapsamda her yıl yaptığımız gibi yerel üreticilerimize ilçemizin 3 ayrı mahallesinde açmış olduğumuz pazar yerlerinde destek oluyoruz. Köy pazarlarımız üreticilerimizle halkın en doğal buluşma noktası. Bu pazarlarımız ile organik ürünlerin vatandaşlarımıza en kaliteli şekilde ulaşmasını ve bu işi hakkıyla yapan üreticilerimizin kazanç sağlamasını hedefliyoruz.

Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sebze, meyve, süt ve peynir, yumurta, ev yapımı organik yöresel ürünler gibi sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda taze taze vatandaşa ulaşıyor. Üretici pazarımız ilçemizde Keykubat, İldem ve Tacettinveli Mahallesi pazar yerinde kuruluyor. Üretici pazarımız için kayıtlar 16 Haziran Pazartesi günü başlayacak olup 20 Haziran Cuma günü saat 16.00'da sona erecek. 26 Haziran Perşembe günü de kura çekimimiz olacak. Köy Pazarımızda yer almak isteyenler için ÇKS Belgesi, 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile birlikte Melikgazi Belediyesi Ek Hizmet Binamızda bulunan Zabıta Amirliğine şahsen başvuru yapılması gerekiyor. Detaylı bilgi için 0352-2521890 numaralı telefon ile irtibata geçilebilir. İnşallah bu dönemde de üreticilerimiz hayırlı, bereketli kazançlar elde eder." dedi.