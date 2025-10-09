Kayseri Kocasinan Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere yönelik ‘Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi’ programı tüm hızıyla devam ediyor. Eğitimler, öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesini, doğru davranışları öğrenmesini ve olası acil durumlarda güvenli bir şekilde hareket edebilmelerini amaçlıyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı yalnızca yatırımlarıyla değil, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla da örnek bir ilçe hâline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Eğitimlerin önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi afetler konusunda bilinçlendirmek, onların hayatlarını korumanın en önemli adımlarından biridir. Kocasinan Belediyesi olarak amacımız, sadece fiziksel altyapıyı güçlendirmek değil; aynı zamanda toplum olarak her bireyin afet farkındalığını artırmaktır. Bu nedenle, okullarımızda başlattığımız eğitimlerle öğrencilerimize deprem, yangın, sel gibi afetler karşısında nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyor, pratik bilgiler sunuyoruz.

Eğitimlerimiz, teorik bilgilerle sınırlı kalmayıp, uygulamalı tatbikatlarla pekiştiriliyor. Bu sayede öğrencilerimiz, olası bir afet anında soğukkanlılıklarını koruyarak doğru adımlar atabilecek donanıma sahip oluyor. Kocasinan’ı sadece fiziki anlamda değil, bilinç ve farkındalık anlamında da örnek bir ilçe hâline getirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar ayrıca, ailelerin de bu farkındalık sürecine destek olmasının önemine değinerek, “Evde ve okulda öğrendiklerini pratiğe dökebilen çocuklar, ailelerine de örnek olacak ve toplum olarak afetlere karşı daha hazırlıklı bir yapı oluşturacağız” dedi.

Öte yandan eğitimler, Kocasinan’daki tüm okullarda planlı şekilde devam edecek ve her öğrencinin afet farkındalığı kazanması sağlanacak.