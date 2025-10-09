Muğla'da Milas Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Milas Uluslararası Halk Oyunları Gecesi’nin 5.si coşkuyla gerçekleşti.MUĞLA (İGFA) - Farklı kültürleri halk oyunları aracılığıyla bir araya getiren gecede ekipler kendi kültürlerine özgü danslarıyla izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Milas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle Milas bir kez daha dünya kültürlerine ev sahipliği yaptı. Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleşen 5 farklı ülkenin halk oyunları grubunun bir araya geldiği 5. Milas Uluslararası Halk Oyunları Gecesi’nde izleyenler eğlence dolu bir akşam yaşadı. Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna, Kolombiya ve Srilanka ekiplerinin rengârenk kıyafetleri ve ülkelerinin kültürlerini taşıdıkları dansları ile eşsiz gösterilere sahne olan geceye Milaslılar yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan etkinlik Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un konuşmasıyla devam etti.

Başkan Topuz konuşmasında “Milas Belediyesi olarak bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Milas Uluslararası Halk Oyunları Gecesi’nde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Farklı coğrafyalardan gelen ekiplerin, kültürlerini danslarıyla ifade ettiği bu özel gecede, hep birlikte dostluğun, barışın ve kültürel zenginliğin coşkusunu yaşıyoruz. Milas, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürlerin kesişim noktası olmuş bir kenttir. Bugün burada Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna, Kolombiya ve Sri Lanka’dan gelen halk oyunları gruplarını ağırlayarak, bu köklü geleneği bir kez daha yaşatıyoruz. Halk oyunları; geçmişimizi geleceğe taşıyan, bizi biz yapan değerlerin en renkli ifadesidir.

Milas Belediyesi olarak, halk oyunlarına verdiğimiz önemle bünyemizde açtığımız kurslarla çocuklarımızın ve gençlerimizin bu kültürü öğrenmesini, yaşatmasını ve geleceğe aktarmasını sağlıyoruz. Kültürün birleştirici gücüyle, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle aynı sahnede buluşmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm ekiplerimize, emeği geçen herkese ve bu güzel geceyi bizlerle paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, keyifli bir akşam diliyorum” dedi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz konuşmasını tamamlamasının ardından tüm ekiplere plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından ise ekipler sırayla sahneye davet edilerek performanslarını sergiledi. Birbirinden başarılı kareografileri sunan dans grupları izleyicilerden tam not aldı. Tüm grupların performanslarını tamamlamasının ardından ise 5. Milas Uluslararası Halk Oyunları Gecesi sona erdi.

Gerçekleşen etkinliğe Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özgür ve Bülent Sezgin, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İlçe Hizmetleri Müdürü Barış Şen ve belediye meclis üyeleri de katıldı.